Come ormai consolidato dai fatti e dai dati, un efficace diffusione della vaccinazione è essenziale per mitigare il rischio di ospedalizzazione e decesso da Covid-19. Per aumentare quindi il livello di vaccinazione contro il Covid-19 esistono diverse strategie, dal green pass obbligatorio a veri e propri incentivi economici. Quest’ultima strategia è stata adottata in uno studio randomizzato a firma di alcuni economisti svedesi.

I ricercatori hanno offerto un incentivo monetario pari a circa 20 euro (200 Sek) per ogni partecipante che si vaccinava entro 30 giorni dalla disponibilità del vaccino. La percentuale di partecipanti che si sono vaccinati è stata del 71,6 per cento senza incentivo e del 75,6 per cento fra quelli invece in cui era stato offerti i 20 euro. L’incentivo monetario ha quindi aumentato il tasso di vaccinazione di più di 4 punti percentuali.

