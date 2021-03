Soprattutto in tempo di pandemia, i cittadini di tutte le età hanno utilizzato i siti web delle autorità pubbliche per ottenere informazioni. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel corso del 2020, le percentuali più elevate di persone che hanno utilizzato i siti web delle autorità pubbliche per ottenere informazioni negli ultimi 12 mesi sono state registrate in Danimarca (89%), Finlandia (85%), Paesi Bassi (81%) e Svezia (79%). Al contrario, in paesi come la Romania e la Bulgaria, solo una minoranza di cittadini (il 10 per cento in Romania e il 19 per cento in Bulgaria) ottiene informazioni della autorità pubbliche attraverso i propri siti web. Per l’Italia, l’ultimo dato disponibile è pari al 19 per cento dei cittadini nel 2019. La pandemia avrà avuto un effetto sui dati per l’Italia, ma questo è sicuramente un punto da cui cominciare e velocizzare il percorso di una pubblica amministrazione più “digitale”.

