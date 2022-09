Circa una persona su cinque in Europa è a rischio povertà o esclusione sociale. Si tratta di 95 milioni di persone. È il dato pubblicato da Eurostat per il 2021: significa che il 21,7 per cento della popolazione viveva in famiglie che presentavano almeno uno fra tre indicatori: rischio di povertà, grave deprivazione materiale e sociale e/o nucleo familiare con bassi livelli di occupazione.

Il dato è in leggero aumento rispetto al 2020 (21,6 per cento). Andando a osservare le differenze territoriali fra gli stati membri, si nota che la percentuale più elevata di persone a rischio povertà ed esclusione sociale sono in Romania (34 per cento), Bulgaria (32 per cento), Grecia e Spagna (28 per cento).

In Italia rappresentano il 25 per cento della popolazione.

© Riproduzione riservata