La crescita cumulata attesa del Pil in Europa fra 2019 e il 2023 è pari al 4,1 per cento. Non tutti i paesi però cresceranno assieme. La mappa rappresenta i paesi in cui la crescita cumulata sarà maggiore o minore alla media europea. Per l’Italia la crescita sarà negativa (-0,1 per cento).

