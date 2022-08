Secondo i dati dell’Agenzia spaziale europea, luglio 2022 è stato uno dei tre mesi di luglio più caldi nel mondo mai registrati, quasi 0,4°C al di sopra del periodo di riferimento 1991-2020, leggermente più freddo di luglio 2019 e leggermente più caldo di luglio 2016. Sesto luglio più caldo per l’Europa; l’ondata di caldo porta record locali e nazionali nelle parti occidentali e settentrionali del continente. Analizzando i dati della Nasa e di Copernicus, a luglio in alcune città di Spagna, Portogallo e della Francia occidentale sono stati registrati valori mai notati in 30 anni da quando è disponibile il dato delle singole stazioni metereologiche. Inoltre, sempre secondo dati dell’Agenzia spaziale europea, luglio è stato un mese più secco rispetto alla media per gran parte dei territori europei, con record locali di basse precipitazioni. Aumentando la diffusione e l’intensificazione di incendi.

