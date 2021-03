Sabato 13 marzo, il nuovo commissario per fronteggiare l’emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo ha presentato il piano aggiornato della campagna vaccinale in Italia. Nel documento, son disponibili tutte le informazioni logistiche (e i dati) che spiegano come l’Italia raggiungerà l’immunità di gregge a fine estate 2021. Nel seguente grafico, viene rappresentato se la campagna vaccinale è o non è in tempo per raggiungere gli obiettivi dichiarati del governo.

