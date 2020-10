Negli Stati Uniti, gli elettori hanno espresso il 63,7% del totale dei voti conteggiati nelle elezioni generali del 2016. Sono 87 i milioni di persone che hanno già votato per le elezioni presidenziali della prossima settimana. In California e Texas, già 9 milioni hanno votato, in Florida 7. La mappa qua sotto – con dati raccolti grazie al The United States Elections Project – sottolinea l’attuale affluenza (quante persone hanno quindi già votato con il “voto anticipato”) come percentuale del 2016 totale affluenza alle urne.

