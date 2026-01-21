Dazi e Groenlandia, i mercati reagiscono alle minacce di Trump. E il presidente corregge il tiro

Il presidente Usa ammette che gli attacchi all’Europa hanno provocato i ribassi di martedì. Wall Street riprende quota, ma resta l’incertezza, e l’oro vola a un nuovo record storico. I commenti del segretario al Commercio Usa creano un incidente diplomatico a Davos: la presidente Bce lascia la sala

Chi fermerà Donald Trump? Come arginare il fiume di minacce, insulti e menzogne made in Usa che da giorni si riversa sull’Europa? In mancanza di una strategia chiara, e soprattutto unitaria, da parte dei governi dei paesi dell’Unione europea, un primo stop all’assalto trumpiano è arrivato dai mercati finanziari. Lo ha ammesso lo stesso presidente americano che nel suo interminabile discorso a Davos, infarcito di numeri a caso e tirate propagandistiche, a un certo punto ha ammesso che martedì «le