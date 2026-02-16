perdite in borsa per enel e a2a

Il decreto Energia fa felice solo Confindustria, ma i produttori di rinnovabili soffrono in Borsa

Stefano Vergine
16 febbraio 2026 • 20:54

Il provvedimento andrà in Consiglio dei ministri mercoledì. Diversi report di banche d’investimento rilevano criticità. Le più penalizzate le aziende attive nelle rinnovabili

È stato un lunedì difficile in Borsa per alcune delle principali società energetiche italiane. A pagare il prezzo più alto sono state Enel, A2a ed Erg, che hanno chiuso le contrattazioni con ribassi intorno all’1,5 per cento in una giornata in cui il Ftse Mib ha terminato quasi in parità. Il motivo principale delle perdite? Il Decreto Energia, atteso in consiglio dei ministri per l’approvazione mercoledì, ma di cui circolano le bozze già da qualche giorno. Secondo alcune banche d’affari, infatti

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.