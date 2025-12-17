Difendere l’automotive europeo ha un costo, e rischia di non produrre risultati

true false

I trasporti stradali generano circa un quarto delle emissioni nocive all’ambiente, ma la loro elettrificazione incontra in Occidente serie difficoltà. In Usa a causa dell’ostilità di Donald Trump verso qualsiasi politica ambientale, che lui considera “di sinistra”, e quindi dannosa. Il presidente ha tagliato tutti i sussidi, e ha colpito le importazioni di macchine elettriche cinesi ed europee. In Europa incontra difficoltà a causa dall’ostilità dei produttori di automobili, che non riuscendo a