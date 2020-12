Inizia lunedì, 7 dicembre, la seconda settimana di “OpenForumDD”. Una serie di eventi che dura 16 giorni in totale, fra dirette che vengono presentate come «proposte, dialoghi e strategie per il Paese di domani». L’iniziativa online è promossa dal Forum Disuguaglianze e diversità. È iniziata il 30 novembre e dura fino al 15 dicembre, tutti i giorni dalle 10 alle 19.

136 ore di diretta

I numeri sono importanti: 136 ore di diretta live su scuola, salute, casa, lavoro, aree interne, digitale, ambiente, imprese, pubblica amministrazione. Nel programma ci sono più di 200 ospiti, compreso il direttore di Domani, Stefano Feltri. Tra gli altri ospiti, ci sono Giuseppe Provenzano, Lucia Azzolina, Vincenzo Amendola, Gaetano Manfredi, Nunzia Catalfo, Fabiana Dadone.

Elly Schlein, Rossella Muroni, Romano Prodi, Gianni Cuperlo, Walter Tocci, Livia Turco, Alessandro Fusacchia Valeria Valente. Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Vincenzo Visco, Angelo Borrelli, Enrico Giovannini, Luciana Castellina, Franco Lorenzoni, Juan Carlos De Martìn, Francesca Bria, Makkox, Stefano Boeri, Franco Arminio, Luca Mercalli.

Poi Riccardo Iacona, Gad Lerner, Marino Sinibaldi, Alessandra Sardoni, Marco Girardo, Luca De Biase, Alfredo Di Giovampaolo, Gloria Riva; oltre a Aboubakar Soumahoro, Mattia Santori, Susanna Camusso, Marco Bentivogli, Carlo Borgomeo e tanti rappresentanti dell’attivismo civico, parte di quella nuova classe dirigente che è bene iniziare a conoscere. A tirare le fila nell’ultima giornata con Fabrizio Barca e Andrea Morniroli (presenti ogni giorno, a rotazione), ci saranno il ministro Amendola, Marco Damilano e Marco Tarquinio.

Sedici giorni live

Sono solo alcuni dei nomi che si stanno avvicendando nel ricco palinsesto lungo sedici giorni tra interviste, storie, dibattiti e dialoghi intorno al fil rouge delle sedici priorità strategiche per il paese, che muovono dalle proposte del ForumDD e aiutano a indirizzare il Piano di Ripresa e Resilienza che l’Italia presenterà all’Unione Europea.

Un treno che passa ogni 40 anni

«Abbiamo di fronte un treno che passa ogni 40 anni» dice Fabrizio Barca, coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, a proposito della strategia-paese che nel Piano di Ripresa e Resilienza avrà un suo cardine.

«Per il cambio radicale di passo, è necessario tendere l’orecchio ai movimenti, al fermento sociale ed economico del Paese, mobilitare tutti i suoi saperi, darci missioni strategiche motivanti e concretizzabili, quelle che, una per una, affronteremo nei 16 folli giorni di Open ForumDD».

