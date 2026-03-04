Mercati, gas e petrolio si stabilizzano: le Borse credono alle promesse degli Usa

true false

Per la prima volta da quando quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l'Iran, mercoledì 4 marzo i prezzi di gas e petrolio sono scesi. Di poco, ma sono scesi. È l'effetto degli annunci fatti nelle ultime ore dal governo degli Stati Uniti. Prima Donald Trump e poi il segretario al Tesoro, Scott Bessent, hanno provato a sedare i mercati. E per ora ce l'hanno fatta. La calma di mercoledì sulle borse internazionali è però in realtà solo un'attesa, lo sottolineano un po' tutti gli