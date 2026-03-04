La guerra economica

Mercati, gas e petrolio si stabilizzano: le Borse credono alle promesse degli Usa

Stefano Vergine
04 marzo 2026 • 20:17

Le piazze europee e quella americana recuperano qualche punto. Male quelle asiatiche. Ma lo scossone finanziariao non è finito. Il rimbalzo legato alle promesse di Trump sullo stretto di Hormuz: «Gli Stati Uniti scorteranno le petroliere e le navi commerciali»

Per la prima volta da quando quando Stati Uniti e Israele hanno iniziato la guerra contro l'Iran, mercoledì 4 marzo i prezzi di gas e petrolio sono scesi. Di poco, ma sono scesi. È l'effetto degli annunci fatti nelle ultime ore dal governo degli Stati Uniti. Prima Donald Trump e poi il segretario al Tesoro, Scott Bessent, hanno provato a sedare i mercati. E per ora ce l'hanno fatta. La calma di mercoledì sulle borse internazionali è però in realtà solo un'attesa, lo sottolineano un po' tutti gli

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.