Empowerment femminile e start up: oggi l’innovazione è troppo maschile

Contando che oggi sono il 37 per cento le donne che in Europa ottengono un dottorato in materie STEM, ossia legate a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, l’analisi dell’Ufficio brevetti europeo mette nitidamente in luce un fenomeno noto come leaking pipe: c’è un tubo che perde

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Per stare al passo con le prime economie mondiali, l’Europa sta cercando di colmare l’innovation gap che la separa da Stati Uniti e Cina. Per riuscirci tuttavia, dovrà prima affrontare un altro gap tutto interno al suo ecosistema dell’innovazione: quello di genere. Un’analisi dell’Ufficio brevetti europeo (Epo) ha mostrato che la componente femminile tra coloro che chiedono di brevettare un’invenzione è decisamente sottorappresentata: si ferma poco sopra il 13 per cento. «C’è un evidente vantagg