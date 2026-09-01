Eredità Del Vecchio: così Lmdv riapre la partita su Delfin

Lo scontro non è solo una questione di famiglia, perché dall’esito della partita dipendono anche gli equilibri della finanza nazionale

true false

Arriva dal Lussemburgo una notizia che cambia le carte in tavola nella dynasty di casa Del Vecchio. La storia è nota: con alleanze varie e mutevoli nel tempo, otto eredi si contendono da quattro anni il patrimonio miliardario di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Lo scontro non è solo una questione di famiglia, perché dall’esito della partita dipendono anche gli equilibri della finanza nazionale, visto che la posta in palio è il controllo di Delfin, la holding lussemburghese che cu