L’analisi

Eredità Del Vecchio: così Lmdv riapre la partita su Delfin

Vittorio Malagutti
Segui Domani su Google
01 settembre 2026 • 20:27

Lo scontro non è solo una questione di famiglia, perché dall’esito della partita dipendono anche gli equilibri della finanza nazionale

Arriva dal Lussemburgo una notizia che cambia le carte in tavola nella dynasty di casa Del Vecchio. La storia è nota: con alleanze varie e mutevoli nel tempo, otto eredi si contendono da quattro anni il patrimonio miliardario di Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica. Lo scontro non è solo una questione di famiglia, perché dall’esito della partita dipendono anche gli equilibri della finanza nazionale, visto che la posta in palio è il controllo di Delfin, la holding lussemburghese che cu

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.