Eurobond, la posta in gioco non è il debito ma la crescita europea

true false

Il dibattito sugli eurobond non riguarda solo la finanza pubblica ma – assai più in profondità – il modello di crescita dell’Europa. Macron lo ha detto con chiarezza, rilanciando l’idea di una capacità europea di indebitamento comune per finanziare investimenti strategici in difesa, transizione energetica e tecnologie avanzate. Dall’altra parte, l’asse formato da Merz e Meloni insiste sul rafforzamento dei poteri nazionali e guarda con diffidenza a ogni passo verso una maggiore integrazione fisc