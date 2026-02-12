modelli a confronto

Eurobond, la posta in gioco non è il debito ma la crescita europea

Sandro Trentoeconomista
12 febbraio 2026 • 20:57

O l’Europa continua a muoversi senza un vero modello di crescita, affidandosi a una domanda esterna sempre più incerta, o prova a costruirne uno nuovo fondato sulla propria domanda interna. È qui che il tema dei titoli Ue diventa centrale

Il dibattito sugli eurobond non riguarda solo la finanza pubblica ma – assai più in profondità – il modello di crescita dell’Europa. Macron lo ha detto con chiarezza, rilanciando l’idea di una capacità europea di indebitamento comune per finanziare investimenti strategici in difesa, transizione energetica e tecnologie avanzate. Dall’altra parte, l’asse formato da Merz e Meloni insiste sul rafforzamento dei poteri nazionali e guarda con diffidenza a ogni passo verso una maggiore integrazione fisc

Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

