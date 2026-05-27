Una cordata Eni-Arvedi: al ministero la proposta per rilevare l’ex Ilva

L’alleanza tutta italiana ha fatto una proposta ancora informale. A Domani lo confermano fonti vicine all’operazione. Una svolta che farebbe uscire dal pantano il governo

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Un'alleanza tutta italiana, in pieno spirito nazionalista, formata dal gruppo siderurgico Arvedi e dal colosso energetico Eni. Secondo quanto può rivelare Domani, nei giorni scorsi la proposta - ancora informale - è stata sottoposta dai commissari straordinari all'attenzione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il salvataggio dell’ex Ilva d'altronde stenta a decollare e il governo è alla disperata ricerca di un compratore affidabile e solido finanziariamente per farsi carico di uno d