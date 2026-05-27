Economia

Una cordata Eni-Arvedi: al ministero la proposta per rilevare l’ex Ilva

Stefano Vergine
27 maggio 2026 • 06:00

L’alleanza tutta italiana ha fatto una proposta ancora informale. A Domani lo confermano fonti vicine all’operazione. Una svolta che farebbe uscire dal pantano il governo

Un'alleanza tutta italiana, in pieno spirito nazionalista, formata dal gruppo siderurgico Arvedi e dal colosso energetico Eni. Secondo quanto può rivelare Domani, nei giorni scorsi la proposta - ancora informale - è stata sottoposta dai commissari straordinari all'attenzione del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il salvataggio dell’ex Ilva d'altronde stenta a decollare e il governo è alla disperata ricerca di un compratore affidabile e solido finanziariamente per farsi carico di uno d

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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.