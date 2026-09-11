intervista a solari, esperto di poli siderurgici

Ex Ilva, «l’idrogeno è una soluzione, in Ue lo stanno già realizzando»

Simone Libutti
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11 settembre 2026 • 20:32

L’ingegnere chimico, esperto in valutazioni ambientali, si è occupato anche di quella mai attuata dello stabilimento di Taranto: «Si può produrre idrogeno in loco e mantenere la sostenibilità economica. Il vantaggio ambientale è notevole, il che non significa arrivare a emissioni zero»

«Se si ritiene l’acciaio un elemento strategico, allora la gestione deve essere nazionale. Se invece lo si considera un business come un altro, è giusto che la produzione venga affidata a un player straniero». Mauro Solari, ingegnere chimico esperto in valutazioni ambientali, dopo aver lavorato alla transizione del polo siderurgico di Cornigliano a Genova, si è occupato anche di quella — mai attuata — dell’ex Ilva di Taranto. Ingegnere, ritiene possibile la decarbonizzazione dell’impianto? Sì, d

Simone Libutti
Simone Libutti
Simone Libutti

Laureato in Storia e Scienze Storiche all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo "Lelio Basso" a Roma