Lo scopo del viaggio di Matteo Renzi in Senegal si chiarisce: Renzi nel tempo libero dal suo lavoro di senatore della Repubblica si occupa di progetti sui trasporti e di agevolare gli incontri con gli imprenditori italiani, in questo caso della famiglia Ferrari.

La presidenza senegalese ha fatto sapere che il presidente Macky Sall ha ricevuto l'ex capo del governo italiano «accompagnato dalla famiglia Ferrari». E che «le discussioni hanno riguardato la formazione ai trasporti e un progetto di piattaforma di trasporti e logistica a livello della zona economica speciale di Diass». Diass è una comunità rurale a quaranta chilometri da Dakar vicino alla costa occidentale del Senegal, ed è uno dei centri della zona economica speciale che è stata istituita nel 2007 per attrarre investimenti prevededendo incentivi fiscali per le aziende che si stabiliscono lì. Oltre a essere vicino alla costa l’area si si trova vicino all’aeroporto di Blaise Diagne, il principale aeroporto del paese.

La zona economica speciale

In una presentazione del governo di Dakar è descritta come una zona di accoglienza «delle attività economiche che ha per vocazione di offrire un insieme di infrastrutture e di servizi che assicurano le imprese le migliori condizioni di esercizio delle loro attività» che include due terreni da una parte e dall’altra della route nationale 1, la principale arteria di traffico del paese e collega tutte le infrastrutture, il porto di Dakar, l’aeroporto, il porto minerario. L’area ha l’obiettivo di attirare un terzo degli investimenti diretti nel paese e include un grande polo di interscambio e stoccaggio delle merci destinate al trasporto aereo che passa ovviamente da camion e trasporto su gomma.

La famiglia Ferrari

Ma cosa c’entra con Renzi? Il presidente del Senegal parla di un incontro con Renzi accompagnato dalla famiglia Ferrari, il presidente della Camera di commercio italo senegalese ha citato una azienda di trasporti. E i due elementi fanno pensare alla famiglia Ferrari di Brescia proprietaria della società di autotrasporti e della academy per camionisti Germani Spa. Alla ditta non sono autorizzati a parlare, all’ambasciata italiana che pure ha accolto la delegazione non hanno dato informazioni.

La Germani Spa, sponsor della squadra di basket di Brescia è una ditta specializzata nel trasporto su gomma di sostanze chimiche, gas criogenici, rifiuti industriali pericolosi o non. Una azienda che potrebbe avere tutto l’interesse a prendere parte al progetto senegalese.

Sulle orme di Blair

Renzi ha confermato di aver visto a Dakar, Tony Blair, che nella capitale del Senegal ha una sede del suo Global institute for change, cioè la struttura che offre consulenze ai governi africani per attrarre investimenti stranieri e «modernizzare» lo stato.

Blair collabora col governo dell’attuale presidente da anni in particolare con un progetto dedicato all’energia.

Raccontando l’attività di Blair in Africa, la rivista Jeune Afrique lo ha definito «l’uomo che sussurra all’orecchio dei presidenti africani». Il suo modello è semplice: «sebbene dia consigli ai presidenti, non organizza transazioni né raccoglie fondi. Inoltre, non è direttamente remunerato». Blair offre consulenze, un sistema di governance, personale formato da introdurre all’interno dei governi e delle strutture che decidono, spesso esperti in affari internazionali e giovani neolaureati locali. Renzi non è ancora arrivato a questo livello per ora appare il facilitatore di incontri con gli imprenditori.

