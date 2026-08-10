Con Federacciai si muove la cordata italiana per l’ex Ilva, ma rimane lo spettro dei licenziamenti

Non è un’offerta ufficiale, ma Gozzi ha dichiarato che l’interesse coinvolge «praticamente quasi tutti» i principali player del settore: dal gruppo Marcegaglia agli Arvedi di Cremona, oltre a Duferco, Feralpi, Beltrame, Lucchini RS e Acciaierie del Veneto. La stessa Federacciai, tramite una nota, specifica che potrebbero aggiungersi anche altri operatori