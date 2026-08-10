Con Federacciai si muove la cordata italiana per l’ex Ilva, ma rimane lo spettro dei licenziamenti

Non è un’offerta ufficiale, ma Gozzi ha dichiarato che l’interesse coinvolge «praticamente quasi tutti» i principali player del settore: dal gruppo Marcegaglia agli Arvedi di Cremona, oltre a Duferco, Feralpi, Beltrame, Lucchini RS e Acciaierie del Veneto. La stessa Federacciai, tramite una nota, specifica che potrebbero aggiungersi anche altri operatori
La partita per la cessione del sito siderurgico dell’ex Ilva di Taranto ha visto muoversi, nella giornata di lunedì 10, una pedina piuttosto importante: il Consiglio di presidenza di Federacciai ha conferito al presidente Antonio Gozzi il mandato per presentare agli enti competenti «una manifestazione di interesse a nome di una cordata di aziende siderurgiche italiane». Non si tratta di un ribaltone rispetto alle trattative ancora in corso con gli indiani di Jindal Steel – la cui proposta aggior