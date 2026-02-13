Economia

Il caso Fisco-Amazon, per fare davvero l’Ue serve la fiscalità unica

Tommaso Di Tanno
13 febbraio 2026 • 20:26

Oltre al mercato unico di capitali è ormai evidente che sia necessaria una tassazione unica dei profitti internazionali. Ecco cosa ci insegna l’indagine per evasione sul colosso digitale

In questi giorni si è consumato l’ennesimo atto di guerra fra la procura della Repubblica di Milano e le Big Tech, che presentano oggi il volto di Amazon. La problematica è sempre la stessa. Da un lato le Big Tech tendono a far svolgere nel mercato europeo – e quindi anche in Italia – le attività più lucrose intestandole a società localizzate in paesi dove godono di regimi fiscali privilegiati. Non solo le Cayman ma anche paesi – ahinoi – Comunitari in virtù di tax ruling ivi ottenuti legittimam

Classe 1949, allievo di Augusto Fantozzi, dirige il Tax Department di Arthur Andersen di Roma nel 1981; fonda lo Studio Di Tanno Associati nel 1986. Ha insegnato Diritto Tributario in numerose università, fra le quali Roma Tor Vergata, Roma Università Europea, Siena e Cassino, nonché presso la Scuola Centrale di Polizia Tributaria e poi all’Accademia della Guardia di Finanza. Già docente al Master Tributario dell’Università Bocconi, insegna, oggi, al corso di Corporate Tax Governance dell’Università Statale di Milano.