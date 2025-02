Secondo il sindacato, dove è partita la sperimentazione, le domande di invalidità presentate sono il 90 per cento in meno dell’anno scorso. Lungaggini e scarsa formazione stanno rendendo difficile persino ottenere il certificato medico per all’avvio della richiesta

Doveva servire a facilitare la vita delle persone fragili, gli anziani non autosufficienti, i disabili e relative famiglie. Invece, la riforma della disabilità, voluta dalla ministra Alessandra Locatelli, non funziona. Perché al posto di tutelare i diritti di chi è già fragile «li azzera. Prima ancora che possano accedere al sistema per inviare la domanda di invalidità».

A scoprire le carte in tavola, nonostante l’Inps non abbia ancora comunicato i dati ufficiali, ci ha pensato la Cgil: «A seguito della riforma introdotta, migliaia di persone non sono riuscite nemmeno a ottenere il certificato medico necessario per presentare la domanda di invalidità civile.

Questo significa la perdita di diritti fondamentali come l'indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità civile, il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge 104 o il collocamento obbligatorio per le persone con disabilità», denuncia il segretario generale Cgil di Latina e Frosinone, Giuseppe Massafra, snocciolando i numeri per commentare i dati raccolti dal sindacato, secondo cui nella provincia di Frosinone, se si confrontano il numero di domande presentate nel gennaio 2025 con quelle registrate alla stessa data nel 2024, si nota un crollo del 90 per cento. Un azzeramento delle domande praticamente.

Domande in tilt in nove province

E Frosinone non è un caso isolato. Anzi, la situazione sembra comune anche alle altre otto province coinvolte da inizio gennaio nella sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste. Dal 2026, invece il nuovo sistema sarà esteso a tutta Italia. Si tratta del primo atto della riforma pensata per semplificare «il sistema di accertamento dell’invalidità civile, eliminando le visite di rivedibilità e che introduce il “Progetto di vita”, come strumento di accompagnamento nella vita delle persone».

Così aveva detto la ministra per le disabilità Locatelli a proposito dell’approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo n° 62/2024 lo scorso aprile: «Siamo davanti a una straordinaria opportunità per le persone con disabilità, per le famiglie, per il nostro Paese. Iniziamo a ribaltare la prospettiva e a parlare non più solo di assistenzialismo ma di valorizzazione delle persone, semplifichiamo e sburocratizziamo gli iter e soprattutto partiamo dai desideri e dalle scelte di ogni persona».

Ingorgo domande

Ma non è così che stanno andando le cose. Perché se è vero che sulla carta le nuove regole puntano a proporre un nuovo approccio all'accertamento della disabilità attraverso una “valutazione di base” - in base al quale l’Inps diventa l’accertatore unico -, le lungaggini e le difficoltà tecniche stanno impedendo la presentazione della domanda di invalidità civile per chi ne ha bisogno.

Nel sistema tradizionale della richiesta di accompagnamento, il paziente si rivolge al medico, che in pochi minuti emettere il certificato per avviare le procedure di accertamento della disabilità. Successivamente il paziente si rivolge ai patronati, che seguono le procedure amministrative necessarie alla presentazione della domanda di invalidità. Con il nuovo sistema sperimentato nelle nove province, invece, sono i medici a dover avviare l’intera richiesta presso l’Inps. Con il risultato che compilare i nuovi moduli è diventato più complesso e richiede più tempo per i medici, già oberati di lavoro.

«I medici non possono trascorrere ore davanti al computer per compilare un certificato medico, reso sempre più complesso da richieste innumerevoli, alcune di queste del tutto inutili. A gennaio la procedura è stata farraginosa e funzionava a singhiozzo, ora non andiamo meglio, siamo di fronte a una vera paralisi. E chi riesce a ottenere un certificato medico, lo fa a caro prezzo, con costi che lievitano proprio a causa del tempo necessario per redigerlo», spiega Massafra, che continua: «Non è ammissibile portare avanti una sperimentazione sulla pelle delle persone, soprattutto dei più deboli. Chiediamo interventi immediati per risolvere questa situazione e garantire alle persone con disabilità l'accesso ai loro diritti senza ostacoli insormontabili. La riforma deve partire dai bisogni reali delle persone, non da slogan privi di fondamento», conclude riferendosi alle parole con cui la ministra Locatelli ha descritto l’innovativa riforma.

Medici in affanno

Valerio Serino, responsabile dell'ufficio politiche per il lavoro ed inclusione delle persone con disabilità di Cgil, ritiene che far cadere il carico burocratico delle domande di invalidità sulle spalle dei medici di base non sia per nulla una buona idea: «Sui camici bianchi già grava un alto carico di lavoro dovuto all’elevato numero di pazienti. Un crollo nella presentazione delle domande simile a quello di Frosinone l’abbiamo constatato, ad esempio, anche nelle province di Perugia e Firenze.

La colpa, non è dei medici già oberati e che non sono ancora stati formati per adempiere alle nuove procedure. Il problema nasce a monte». E non si manifesta solo nella difficoltà di trovare un medico disposto a redigere il documento necessario alla presentazione della domanda di invalidità. Perché, anche qualora si rintracciasse, c’è la questione del prezzo: «Abbiamo avuto segnalazioni dagli utenti che raccontano di aver pagato fino a 250 euro. Che sia una follia diventa ancora più evidente se ci ricordiamo che stiamo parlando di persone fragili. Quelle che in un caso su tre rischiano già di finire sotto la soglia di povertà. Va bene avere lo scopo, condivisibile, di snellire le procedure, ma in questo modo i diritti perdono di esigibilità. Perché le presone non hanno più neanche la possibilità di richiedere il certificato introduttivo».

Come chiarisce Serino, «è importante raccontare le conseguenze reali che la sperimentazione della riforma sta generando sui territori, perché siamo ancora in tempo per aggiustare il tiro, prima che si estenda a tutto il territorio nazionale». C’è ancora un anno per evitare che l’obiettivo necessario di semplificare le procedure per presentare la domanda di invalidità e sburocratizzare il suo iter si trasformi nella mancata garanzia dei diritti fondamentali delle persone più fragili.

© Riproduzione riservata