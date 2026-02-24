reportage

Operai di tutto il mondo in fonderia: la temperatura che unisce le culture

Maurizio Pagliassotti
24 febbraio 2026 • 07:00

Vicino a Brescia da 113 anni la famiglia Ariotti fonde il metallo. Lì lavorano 110 dipendenti. Italiani e stranieri. Convivono in piena armonia e solidarizzano. «Il lavoro umano plasma l’integrazione di culture diverse»

Le fonderie Ariotti hanno centoquindici anni, si trovano vicino a Brescia e sono gestite da due fratelli, eredi di un gruppo nato dalle mani del bisnonno Giuseppe che all'età di otto anni inizia a fare il fabbro con il padre nel 1887: dopo tredici di duro sgobbo, nel 1910, fonda, in una cascina a Palazzolo sull’Oglio, una fonderia con alcuni soci. Giorgio e Roberto Ariotti sono gli ultimi successori. Centodieci dipendenti, stipendio d’entrata 1.500 euro più i fuori moda retaggi del contratto naz

Per continuare a leggere questo articolo

Maurizio Pagliassotti
Maurizio Pagliassotti
Maurizio Pagliassotti

Scrittore e giornalista, ha scritto per Il Manifesto. In due libri di denuncia (Chi comanda Torino e Sistema Torino sistema Italia) si è occupato del degrado e della cattiva amministrazione del capoluogo piemontese. Per Bollati Boringhieri si è occupato di migrazioni internazionali, nel libro del 2019 Ancora dodici chilometri. Migranti in fuga sulla rotta alpina. Per Einaudi ha pubblicato La guerra invisibile. Un viaggio sul fronte dell'odio contro i migranti (2023)