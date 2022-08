La situazione precipita. Nel primo giorno di manutenzione programmata, Gazprom dice che è impossibile procedere con i lavori di manutenzione delle turbine del gasdotto Nord Stream per colpa delle sanzioni. Un annuncio che mette a rischio gli approvvigionamenti dell’Europa per l’inverno.

I rubinetti

Oggi sono venuti meno i metri cubi che passano dal gasdotto Nord Stream che arriva in Germania, e le forniture della francese Engie. Mentre Vladimir Putin rende ogni giorno più pesante la sua minaccia, l’Ungheria di Viktor Orbàn firma altri contratti con la Russia e la Moldavia incrementa gli acquisti di metano dalla società partecipata dalla compagnia russa Moldovagaz preparandosi a immagazzinarlo in Romania. Tutte mosse che vanno contro quelle dell’Unione europea e la lotta per ridurre la dipendenza dal metano di Mosca.

L’annuncio di Gazprom

La compagnia russa, riporta l’agenzia Interfax, incolpa l’Europa: «Le sanzioni hanno reso impossibile la revisione delle turbine della stazione di avviamento del compressore del gasdotto Nord Stream», ha affermato Alexei Miller, presidente del consiglio di Gazprom. Nel frattempo, una sola unità rimane in funzione sul gasdotto e la produttività è del 20 per cento. «La ragione di ciò sono le sanzioni anti-russe"» ha aggiunto Miller precisando che, sempre per lo stesso motivo, Siemens «non ha praticamente alcuna opportunità di fornire revisioni regolari delle unità di pompaggio».

L’annuncio dell’Ungheria

Se da una parte il metano viene meno, dall’altra l’import aumenta. «L'Ungheria firma un contratto con Gazprom per la fornitura di massimo 5,8 milioni di metri cubi circa di gas naturale in più su base giornaliera, in aggiunta alla quantità contrattuale già in essere», ha twittato Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban. «L'approvvigionamento energetico dell'Ungheria - scrive - è sicuro».

A quello dell’Ungheria si è aggiunto l’annuncio della Moldavia. L’a.d. di Gazprom Alksei Miller ha fatto sapere di aver incontrato Andrei Spinu, il ministro delle Infrastrutture moldavo, per discutere di cooperazione.

Ieri l’agenzia Interfax ha preannunciato che la compagnia moldava Energocom comprerà il metano da Moldovagaz, compagnia di cui Gazprom è azionista di maggioranza e che importa il metano dalla Russia.

La Moldavia non fa parte dell’Unione Europea, ma Energocom immagazzinerà i 10 milioni di metri cubi di gas naturale acquistato in due tranche in depositi in Romania. Fino ad allora, Moldovatransgaz garantirà lo stoccaggio gratuito.

© Riproduzione riservata