Generali, la mossa di Lovaglio: la mission impossible dell’ad

Per difendersi dall’assalto di Intesa e Bper, l’ad di Mps deve fare cassa e pensa a vendere quote del Leone. I possibili acquirenti? Unicredit e Caltagirone. I consigli di Grilli e quegli ostacoli assai difficili da superare
Che fine farà Generali alla fine di questa grande partita di risiko? L’azionista principale del Leone di Trieste, il boccone più ghiotto, diventerà Intesa Sanpaolo, come ipotizzano in molti, oppure sarà Francesco Gaetano Caltagirone o Unicredit? Per capirlo bisogna inquadrare meglio la questione. La partita in corso cambierà certamente la mappa italiana del potere. Le ultime indiscrezioni vedono più possibile una fusione tra Mps e Bpm per creare il terzo grande polo bancario italiano dopo Intesa