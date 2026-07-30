dietro le quinte del risiko bancario

Generali, la mossa di Lovaglio: la mission impossible dell’ad

Stefano Vergine
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30 luglio 2026 • 06:00

Per difendersi dall’assalto di Intesa e Bper, l’ad di Mps deve fare cassa e pensa a vendere quote del Leone. I possibili acquirenti? Unicredit e Caltagirone. I consigli di Grilli e quegli ostacoli assai difficili da superare

Che fine farà Generali alla fine di questa grande partita di risiko? L’azionista principale del Leone di Trieste, il boccone più ghiotto, diventerà Intesa Sanpaolo, come ipotizzano in molti, oppure sarà Francesco Gaetano Caltagirone o Unicredit? Per capirlo bisogna inquadrare meglio la questione. La partita in corso cambierà certamente la mappa italiana del potere. Le ultime indiscrezioni vedono più possibile una fusione tra Mps e Bpm per creare il terzo grande polo bancario italiano dopo Intesa

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.