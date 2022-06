L’11 luglio, scrive il Financial Times, sono previsti i lavori di manutenzione estivi di Nord Stream I che comportano la chiusura del gasdotto. Per sopperire di solito viene usato il gasdotto Yamal, che però è già chiuso. Per le industrie tedesche c’è il rischio di razionamenti

La Germania teme che Vladimir Putin chiuda del tutto i rubinetti del metano a luglio. A quel punto la risposta sarebbe solo una: razionamenti. L’11 luglio sono fissati i lavori di manutenzione annuali del gasdotto Nord Stream 1, l’unico da cui arriva il metano russo nel paese: il flusso di metano però durante i lavori viene sospeso e di solito per sopperire viene usato il gasdotto Yamal. Il gasdotto che passa dalla Polonia tuttavia è chiuso da aprile, e Mosca giorni fa ha fatto sapere che potrebbe sospendere del tutto le consegne.

La paura delle industrie

La manutenzione, si legge sul Financial Times che ha riportato la notizia, durano circa due settimane. Un lasso di tempo sufficiente non per mandare in crisi il sistema immediatamente, ma per rendere preoccupante la situazione in vista dell’inverno. Infatti mentre ora i consumi sono bassi, il tema rimane quello delle riserve per la stagione fredda che di solito vengono approntate proprio durante i mesi estivi.

«Se non riusciremo a riempire lo stoccaggio del gas entro l'autunno, inizieremo rapidamente a subire carenze di gas», ha affermato Jörg Rothermel, capo dell'energia presso l'Associazione dell'industria chimica tedesca. «E il Bundesnetzagentur [regolatore federale dell'energia] dovrà iniziare a emettere ordini alle aziende per ridurre il consumo di gas o addirittura spegnere alcuni impianti di produzione».

Kheler ha ribadito quanto affermato dal presidente dell’Agenzia internazionale dell’energia Fatih Birol in una precedente intervista sul Ft: «La Russia – ha detto l’industriale – sembra voler mostrare all'Europa che non riuscirà a riempire i suoi depositi di gas». L’Unione europea ha fissato come livello necessario degli stoccaggi il 90 per cento entro il primo novembre. Ma per l’esperto così come per il capo dell’Aie, Putin punta a minare proprio questa strategia «e quindi indebolire l'Europa politicamente». Attualmente la Germania ha il livello dei depositi al 58 per cento.

Un portavoce del ministero dell'Economia tedesco ha affermato che il governo è in «stretto contatto con i commercianti di gas che si stanno preparando per questa data».

Ma anche dopo il problema rimane: «Qual è la garanzia che al termine del periodo di manutenzione si riesca effettivamente a riaccendere il gas?», ha affermato al quotidiano economico James Waddell, analista di Energy Aspects. Soprattutto visto che il ministro dell’Economia tedesco, Robert Habeck, ha detto mercoledì che si aspetta che Mosca continui a ridurre i volumi, già tagliati del 60 per cento da più di una settimana.

