«Golden power anche tra banche italiane». Giorgetti “minaccia” l’opas di Intesa su Mps

true false

Il golden power «vale anche tra banca italiana e banca italiana» e il governo valuterà se nell’ambito dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena «ci sono delle prescrizioni da fare». Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti davanti alla commissione banche del Senato hanno messo in allarme chi lavora con Carlo Messina, l’ad della banca milanese. Con qualche ragione, a ben vedere. Un anno fa, quando è stato applicato il golden power nel tentativo di scalata di Unicre