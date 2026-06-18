l’audizione del ministro

«Golden power anche tra banche italiane». Giorgetti “minaccia” l’opas di Intesa su Mps

Lisa Di Giuseppe
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18 giugno 2026 • 20:36

Non sono da escludere «prescrizioni» a Messina su concorrenzialità, assistenza alle Pmi, competizione a livello territoriale. La cessione dell’ultima tranche del Tesoro a Siena «nella finestra più opportuna», un occhio ai francesi in Banco Bpm

Il golden power «vale anche tra banca italiana e banca italiana» e il governo valuterà se nell’ambito dell’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena «ci sono delle prescrizioni da fare». Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti davanti alla commissione banche del Senato hanno messo in allarme chi lavora con Carlo Messina, l’ad della banca milanese. Con qualche ragione, a ben vedere. Un anno fa, quando è stato applicato il golden power nel tentativo di scalata di Unicre

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Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth