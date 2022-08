Cosa c’entrano i New York Yankees con il Milan? Cosa unisce una squadra di baseball, una star del basket come LeBron James, il rapper Drake e la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto della Serie A? Lo rivela il Financial Times, secondo il quale la società della squadra di baseball parteciperà all’investimento per l’acquisto del Milan. L’affare starebbe ormai per concludersi, per una cifra che si aggira intorno al miliardo e 200mila euro e che vedrà come principale investitore il gruppo di private equity statunitense RedBird.

La novità anticipata dal Financial Times è che squadra di baseball, di proprietà della famiglia Steinbrenner, e Main Street Advisors, il fondo con sede a Los Angeles che annovera tra i suoi investitori la star del basket LeBron James, il famoso produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake, diventeranno azionisti di riferimento del Milan.

RedBird dovrebbe annunciare l’ingresso dei nuovi partner già domani, mercoledì. E dovrebbe essere anche il momento in cui si concluderà finalmente l’acquisizione del Milan dal suo attuale proprietario, l’hedge fund statunitense Elliot managment.

Arrivano gli Yankees

Gli Yankess sono uno dei marchi dello sport più famosi al mondo, la squadra ha vinto 27 campionati delle World series della Major League di baseball. La squadra è di proprietà della famiglia Steinbrenner dal 1973, quando il defunto patriarca George ha pagato 8,8 milioni di dollari per il franchise, che ora è valutato da Forbes intorno ai 6 miliardi di dollari.

Gerry Cardinale, fondatore e patron di RedBird, ha lavorato a lungo con gli New York Yankess, anche negli anni in cui stava alla Goldman Sachs. Secondo il Financial Times, Cardinale punta a unire gli introiti a livello internazionale dei due marchi, aumentando così i ricavi e i successi sul campo del Milan. Le partite dei rossoneri potrebbero essere trasmesse su Yes Network, la Yankee Entertainment and Sports Network, una rete sportiva regionale a pagamento di proprietà di Yankee Global Enterprises, Sinclair Broadcast Group e Entertainment Studios, Amazon e The Blackstone Group, RedBird Capital e Mubadala Investment Company.

© Riproduzione riservata