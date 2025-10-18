diario europeo

Gli Usa non possono vincere la guerra commerciale con la Cina, Trump lo sa

Francesco Saracenoeconomista
18 ottobre 2025 • 19:06

Dopo la tregua estiva, la guerra commerciale è ripresa con una nuova ondata di misure e contromisure. Sono anni che Pechino si prepara a questa sfida riducendo progressivamente la propria dipendenza dagli Stati Uniti. Oggi è il governo cinese ad avere le carte migliori in mano

Dopo la tregua estiva, la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è ripresa con una nuova ondata di misure e contromisure. E, come nella primavera scorsa, a dare il via alle ostilità sono stati gli Stati Uniti. Appena qualche giorno dopo un incontro tra le delegazioni dei due paesi che aveva l’obiettivo di rinormalizzare le relazioni commerciali, l’amministrazione Trump ha imposto nuove restrizioni. Tra queste spiccano un inasprimento dei controlli sulle esportazioni delle aziende cinesi, pens

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 