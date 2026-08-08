Francesco Saraceno
Francesco Saraceno

Francesco Saraceno

economista

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 

Politica

Il dilemma dei fondi per la Difesa, perché vanno cambiate le regole Ue

08 agosto 2026 • 19:08
Mondo

I dazi Usa tra squilibri e distorsioni, l’Europa ha una sola via d’uscita

25 luglio 2026 • 20:03
Europa

Marine Le Pen può conquistare l’Eliseo. Ma lei e Bardella hanno ricette opposte

11 luglio 2026 • 18:23
Commenti

La tirannia degli oligarchi tecnologici: ma la legge della giungla non è eterna

28 giugno 2026 • 07:00
Mondo

La Bce e il déjà vu dell’aumento dei tassi. Così si affossa una crescita già anemica

14 giugno 2026 • 07:00
Economia

L’inflazione sta rialzando la testa. Riusciremo a evitare gli errori del 2022?

31 maggio 2026 • 07:00
Economia

Un modello con lati oscuri: l’industria cinese per l’Ue

16 maggio 2026 • 19:51
Economia

La crisi energetica e le lezioni del 2022: muoversi in ordine sparso è pericoloso

03 maggio 2026 • 07:00
Europa

Spagna modello vincente: la ricetta di Sanchez per la prosperità condivisa

18 aprile 2026 • 09:00
Commenti

Aiuti mirati alle famiglie e rinnovabili, come difendersi dalla crisi energetica

04 aprile 2026 • 19:00
123456789...