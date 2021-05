L’Antitrust ha multato per cento milioni di euro Google per una violazione «grave della concorrenza». Ha ostacolato l’ingresso della applicazione JuicePass di EnelX nel sistema Android auto. Per la prima volta calcola il fatturato italiano di Google: ammonta all’uno per cento del totale

Dati di fatturato «inattendibili» e comunque «non rappresentativi» su cui l’Antitrust non poteva basarsi per calcolare la multa per una violazione «grave della concorrenza». Il testo che accompagna la multa da cento milioni di euro comminata dall’Antitrust a Google Italy, Google e Alphabet calcola per la prima volta il fatturato italiano di Google, che anche se è coperto da omissis nel testo, secondo quanto appreso ammonta all’uno per cento del totale. Testo che rappresenta uno spaccato di estremo interesse sul comportamento delle grandi aziende del digitale e anche la prova che si sta aprendo una nuova stagione per l’antitrust italiana.

Il caso EnelX

Il caso è di scuola nel campo dei comportamenti anti concorrenziali delle società Big tech. EnelX, società che si occupa di ricariche elettriche di Enel, utilizza un’ app, JuicePass, che serve per individuare le colonnine di ricarica elettrica di Enel X. La violazione è durata più di due anni, perché è dal 2018 che EnelX, prima, e direttamente Enel, poi, chiedono a Google di poter entrare nel sistema AndroidAuto. La società elettrica, come testimoniato dal corposo testo redatto dall’Authority, ha rivolto a Google Italy più volte richieste per rendere la propria App compatibile con il sistema AndroidAuto, senza che la sua domanda sia stata soddisfatta.

La concorrenza sui dati

Gli ecosistemi per le app sono tra quelli che generano maggiori effetti di rete indiretti, che tendono a chiudere un ecosistema digitale, tanto da rendere la concorrenza impossibile: sono quelli che una consulenza fornita all’Agcm definisce “black ocean”, gli oceani neri, mercati non contendibili.

L’Antitrust sostiene che tra la app di Enel X e la app di Google, Google Maps, ci sia una sovrapposizione. Anche Google Maps infatti permette di localizzare le stazioni di ricarica per le auto elettriche. E quindi il caso ricade nel campo degli ostacoli che i gatekeeper, cioè le società che offrono l’accesso agli ecosistemi digitali, pongono ai concorrenti. La posta in gioco è sempre la stessa: i dati. Per EnelX infatti far utilizzare ai propri clienti la sua app proprietaria significa in sostanza avere accesso ai comportamenti di consumo della propria clientela, una risorsa ormai fondamentale per fare business. Al contrario dover utilizzare le app di altri significa offrire loro un vantaggio.

JuicePass ha inoltre anche altre funzioni rispetto alla app “generalista” di Google. Per esempio quella di poter pagare già la ricarica, monitorarla e concluderla. Quindi secondo l’Agcm il comportamento di Google ha l’effetto anche di peggiorare il servizio agli utenti finali.

Le reticenze

Le 156 pagine che accompagnano la multa salata – senza aggravanti né attenuanti ma nel range più alto che corrisponde alle violazioni gravi – testimoniano le reticenze ripetute del’azienda. Google si è legittimamente difesa, ma ha rifiutato di essere definito un gatekeeper, concetto fondamentale della analisi della concorrenza del settore tecnologico, sostenendo che non ci sia alcun riferimento di legge a proposito. E ha ritardato informazioni come il domicilio in Italia, un dettaglio si dirà, che però dà la misura della difficoltà di gestione dei rapporti. Ma soprattutto ha comunicato dati sul fatturato, necessari all’antitrust per calcolare l’ammontare delle sanzioni, che l’authority ha ritenuto non attendibili. Prima ha sostenuto che il servizio Android non portasse ricavi alla società, nel bilancio consolidato a livello globale è contabilizzato sotto la voce GoogleServices sotto la quale rientrano anche i servizi Google Play e Google Maps, gli altri che servivano come riferimento. Ma anche per questi ultimi «non sono stati resi disponibili i criteri di stima adottati» da Google.

Il calcolo del fatturato

La sentenza definisce la «visione unitaria dell’attività di Google, affermata nel bilancio consolidato», «coerente con la caratteristica dei servizi digitali». Tuttavia questa coerenza di attività viene negata proprio di fronte alle indagini per concorrenza. In ogni caso «in assenza di ulteriori informazioni circa l’incidenza del fatturato generato in Italia sui ricavi globali di Google» l’antitrust ha proceduto a stimare autonomamente il fatturato di Google in Italia, basandosi sull’unico dato ufficiale disponibile cioè ricavi per la macro area Emea, cioè Europa, MedioOriente, Africa, che pesano per il 30 per cento del totale. Ed è arrivata a stimare una quota per l’Italia che coincide anche con quella fatta da Google Italy a precisa domanda in una comunicazione di aprile 2021. Nel testo della sentenza la cifra è coperta da omissis, ma da quello che abbiamo potuto ricostruire il fatturato per l’Italia ammonta all’uno per cento del totale.

La nomina di un fiduciario

Anche l’elenco di azioni per riparare alle violazioni imposte dall’Antitrust segna una svolta. Prima di tutto l’Authority impone alla società americana di intervenire subito a livello tecnologico, o rendendo disponibile il nuovo template per Android Auto o, nel caso anche questo non permettesse l’utilizzo di tutte le funzioni della app di EnelX, creandone direttamente un altro.

Per vigilare sul fatto che queste azioni vengano realmente intraprese impone la nomina di un fiduciario indipendente, sul cui nominativo, che deve essere presentato dall’azienda entro trenta giorni, si premura di poter mettere il veto e di poter anche modificarne il mandato «al fine di consentire al fiduciario di svolgere le proprie funzioni».

Il compenso del fiduciario sarà «a carico di Google», che dovrà pagare il compenso al vigilante terzo e, ultimo ma assolutamente non ultimo, permettergli «l’accesso a tutte le informazioni e a tutte le risorse necessarie per lo svolgimento del compito».

© Riproduzione riservata