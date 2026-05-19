Un governo senza politica industriale, solo incentivi fiscali costosi e inefficaci

L’esecutivo Meloni continua a preferire un approccio “orizzontale”. Privo di una visione strategica di lungo periodo volta a orientare la struttura e la specializzazione produttiva dell’economia italiana. Così lo Stato si limita a erogare bonus “una tantum” di breve durata.
La politica industriale di questo governo consiste in un insieme di incentivi fiscali alle imprese costoso, inefficace, eterogeneo e fortemente frammentato. Tale impianto si sviluppa in assenza di una visione strategica di lungo periodo volta a orientare la struttura e la specializzazione produttiva dell’economia italiana. Si tratta di un approccio definito “orizzontale” alla politica industriale: lo Stato eroga bonus “una tantum” di breve durata seguendo criteri di “neutralità settoriale”, rend