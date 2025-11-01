La Cina può fare a meno degli Usa, per questo Trump ha fatto dietrofront

L’accordo di Seoul tra il presidente americano e Xi ha visto una sostanziale ritirata degli Stati Uniti, di fronte a una Cina che ha più carte in mano di quanto Trump credesse. Nel nuovo ordine mondiale bipolare in cui i due egemoni hanno entrambi fragilità, è importante che l’autonomia strategica europea si estenda oltre le politiche industriali per esplorare rapporti economici e commerciali a 360 gradi
Chi è uscito vincitore dall'incontro di giovedì scorso a Seoul tra Xi Jinping e Donald Trump? Il tycoon americano è ripartito sfoderando il solito repertorio di iperboli («straordinario», «enorme successo»); anche il ben più riservato Xi ha parlato di importanti passi avanti nel ridurre le tensioni commerciali. In realtà, si tratta solo di una tregua temporanea, volta a contenere gli effetti delle decisioni più dirompenti prese dai due paesi dall’aprile scorso, quando l’amministrazione aveva dat