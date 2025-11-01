La Cina può fare a meno degli Usa, per questo Trump ha fatto dietrofront

true false

L’accordo di Seoul tra il presidente americano e Xi ha visto una sostanziale ritirata degli Stati Uniti, di fronte a una Cina che ha più carte in mano di quanto Trump credesse. Nel nuovo ordine mondiale bipolare in cui i due egemoni hanno entrambi fragilità, è importante che l’autonomia strategica europea si estenda oltre le politiche industriali per esplorare rapporti economici e commerciali a 360 gradi