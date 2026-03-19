le piazze europee bruciano 420 miliardi

È la guerra dell’energia, i raid sulle riserve di gas terrorizzano i mercati

Stefano Vergine
19 marzo 2026 • 20:38

Effetti a catena degli attacchi alle riserve di gas: il petrolio è arrivato a toccare i 119 dollari a barile, le borse asiatiche precipitano, il prezzo del metano è raddoppiato. La Bce taglia le previsioni di crescita per il 2026: «Il conflitto in Medio Oriente porta incertezze, grandi rischi di maggiore inflazione»

Sta diventando sempre di più una guerra energetica quella scatenata da Israele e Stati Uniti in Medio Oriente con l’attacco all’Iran del 28 febbraio scorso. Dopo tre settimane dall’inizio del conflitto, giovedì 19 marzo il prezzo del petrolio è arrivato a toccare 119 dollari al barile, poi è leggermente sceso, ma resta comunque in rialzo di circa il 3 per cento rispetto a mercoledì. Nelle ultime ore a preoccupare è stato però il metano, il cui valore sul mercato europeo a metà giornata ha supera

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.