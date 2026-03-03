Gas alle stelle, l’Italia pagherà il prezzo più alto. Vertice Meloni-Descalzi

La Germania ha puntato sull’eolico, la Francia ha il nucleare, la Spagna produce tanto con le rinnovabili. Roma invece ha scommesso sul gas. La premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di avere incontrato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e quello di Snam, Agostino Scornajenchi
Come già successo con l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, anche questa volta è il gas la materia prima più colpita dal conflitto, e la nazione europea che rischia di pagare il prezzo più alto è ancora l’Italia: la più dipendente in Ue dalle importazioni di metano. Le scelte di politica energetica prese negli ultimi anni, trainate dal ruolo rilevante di Eni nel mercato mondiale del gas, pesano oggi più che mai sui cittadini e le imprese italiane, che già da anni pagano le bollette più care d