Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto quello che il governo Draghi non aveva avuto il coraggio di dire. Se mettiamo un altro miliardo di euro nella acciaieria, accordato ad agosto dal governo precedente su richiesta dell’azienda in crisi di liquidità – dobbiamo chiedere più peso nella governance. Cioè non possiamo continuare a spendere soldi e permettere ad ArcelorMittal attuale azionista di maggioranza, di prendere decisioni come la sospensione delle attività di 145 aziende dell’indotto -duemila persone lasciate a casa dall’oggi al domani - annunciata unilaterlamente due giorni fa.

Peccato che ad ascoltare il neo ministro Urso oggi al tavolo con sindacati e amministratori locali i rappresentanti dell’azienda non si sono presentati: non c’era l’amministratore delegato, Licia Morselli, né il presidente Bernabè.

Non parlare con il socio

La diserzione dell’incontro è ancora più grave se si pensa che il governo di Acciaierie d’Italia è azionista, con una quota del 40 per cento in mano al braccio esecutivo di Invitalia, e che ad agosto in uno dei suoi ultimi atti, l’esecutivo Draghi ha accordato il miliardo di prestito, per rispondere alle richieste della società.

«Non riusciamo ad accedere nemmeno a fidi bancari e stiamo cercando a tempo pieno un fornitore di gas, al momento dipendiamo dalle riserve di emergenza dello stato», aveva spiegato Franco Bernabé a questo giornale lamentando che il miliardo non fosse ancora arrivato poche settimane fa.

I sindacati dei metalmeccanici, Fim, Fiom e Uilm, avevano chiesto un incontro urgente al nuovo governo da giorni ma non si aspettavano che nel frattempo la società avrebbe inviato alle aziende dell’indotto, quello che il segretario Fiom Michele De Palma definisce un editto e cioè la sospensione delle attività di 145 ditte dell’indotto, per un totale di duemila persone che rischiano di perdere l’impiego.

Urso aveva reagito alla notizia con parole durissime: «Non siamo ricattabili» e di fatto aveva collegato la decisione di Acciaierie allo stallo sul miliardo di fondi pubblici.

Come è possibile se la maggioranza della azienda è ancora in quota di Arcelor Mittal, un colosso siderurgicoglobale che la liquidità e quindi la sopravvivenza stessa della produzione dipenda esclusivamente dal denaro pubblico?

I sindacati, tutti insieme, hanno proclamato quattro ore di sciopero per lunedì e per una volta hanno dalla loro anche la Confindustria che vede il rischio della desertificazione del territorio.

«L’azienda», dice De Palma dopo essere uscito dall’incontro con il governo, «rifiuta ogni interlocuzione, a qualsiasi livello»

Ieri solo 40 imprese dell’indotto di Taranto hanno valicato l’ingresso dell’impianto siderurgico che copre una superficie grande come una città e a Taranto e è effettivamente una città parallela seppure sempre più spopolata. Le cifre dell’abbandono le snocciola Rocco Palombella segretario della Uilm: «A marzo l’azienda ha messo in cassa integrazione unilaterale 2.500 persone, a cui si aggiungono 1700 dell’Ilva in amministrazione straordinaria (la vecchia socieà, per intenderci». Ci sono solo due altiforni funzionanti, gli impianti di rifinitura sono fermi. A fine giugno, poi, è stata annunciata in cassa integrazione straordinaria per più di tre mesi altre migliaia di persone, per un totale massimo di 4mila persone a Taranto e qualche centinaio a Genova. I sindacati si sono rifiutati ancora una volta di firmare l’accordo. In quell’occasione, racconta De Palma, «avevano annunciato che avrebbero garantito la produzione di poco meno di sei milioni di tonnellate di acciaio nel 2022, secondo le informazioni che abbiamo e che abbiamo condiviso con il governo siamo a 3milioni di euro».

I sindacati continuano a porre le stesse domande al governo: garantire gli interventi di bonifica ambientale in ritardo, e la manutenzione ordinaria e straordinaria, che più viene trascurata più rende pericolosi gli impianti, dove nell’abbandono si accumulano incidenti. E soprattutto sono tutti convinti che la proroga al 2024 dell’accordo per il passaggio della guida della società: «Lho detto anche all’incontro», dice il segretario Fiom, «stiamo assistendo all’eutanasia dell’ex Ilva e va fermata».

Il rinvio scelto da Draghi

La prima intesa firmata nel 2020 prevedeva l’aumento della partecipazione dello stato nel capitale dell’azienda al 60 per cento il 31 maggio del 2022. Poi appena 24 ore prima, era stato annunciato uno slittamento di due anni, al 2024. Nel frattempo l’azienda avrebbe dovuto completare le prescrizioni ambientali e soprattutto il sequestro e sperare nel dissequestro dell’altoforno ormai bloccato da oltre dieci anni. Per lo stato l’investimento nell’acciaieria avvitata ormai in una crisi da cui è difficile uscire e senza il rispetto degli impegni ambientali è ovviamente problematico: insomma, il rinvio era stato scelto dal governo per evitare di prendersi il carico di impgni che toccava ad ArcerlorMittal secondo gli accordi di acquisizione.

Come succede spesso in Italia, però, il fatto che il capitale sia per la maggioranza privato non cambia il risultato: l’azienda infatti ha bussato comunque alle porte del governo per ottenere fondi.

E ora anche tutte le altre imprese che da lei dipendono dicono che c’è il rischio che la situazione sia incontrollabile. Il rischio, si legge in una lettera unitaria delle ditte che avevano gli appalti «è che si passi da situazioni dove non regna più la ragione ma la disperazione».

Per le organizzazioni sindacali la società ha ormai i giorni contati e tutti concordano l’unica strada è la nazionalizzazione. Il ministro Urso ha di fatto aperto alle richieste dichiarando che l’obiettivo del governo è di riequilbrare la governance «in modo che davvero ci sia una risposta rispetto agli impegni che la stessa azienda ha preso e secondo le scadenze date nei precedenti accordi». Ma è difficile dialogare con un’azienda che non si presenta agli incontri nemmeno con il suo azionista in predicato di diventare il socio di maggioranza. E poi una volta acquisita la guida della società, i problemi restano gli sessi: senza un progetto chiaro, Invitalia rischia di trovarsi a gestire la stessa eutanasia fatta più di disperazione che di ragione.

