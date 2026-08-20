Il piano anti Intesa di Lovaglio: Meloni benedice la mossa di Mps

Dal cda arriva il via libera all’operazione dell’ad: doppia offerta per Banco Bpm e Banca Generali. La mossa punta a fermare l’Opas dell’istituto guidato da Carlo Messina. E alla premier non dispiace

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Una doppia offerta in Borsa, su Banco BPM e su Banca Generali. Obiettivo: rompere l’assedio di Intesa e creare un polo bancario, il terzo più importante del Paese, sotto le insegne del Monte dei paschi guidato dall’ad Luigi Lovaglio. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sono state confermate dall’esito della riunione del Consiglio di amministrazione che ha approvato il piano presentato dall’ad Lovaglio. Il voto non è stato unanime: quattro membri del board su 13, con ogni probabilità que