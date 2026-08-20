LA GRANDE BATTAGLIA DELLE BANCHE

Il piano anti Intesa di Lovaglio: Meloni benedice la mossa di Mps

Vittorio Malagutti
Segui Domani su Google
20 agosto 2026 • 20:22Aggiornato, 20 agosto 2026 • 20:28

Dal cda arriva il via libera all’operazione dell’ad: doppia offerta per Banco Bpm e Banca Generali. La mossa punta a fermare l’Opas dell’istituto guidato da Carlo Messina. E alla premier non dispiace

Una doppia offerta in Borsa, su Banco BPM e su Banca Generali. Obiettivo: rompere l’assedio di Intesa e creare un polo bancario, il terzo più importante del Paese, sotto le insegne del Monte dei paschi guidato dall’ad Luigi Lovaglio. Le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sono state confermate dall’esito della riunione del Consiglio di amministrazione che ha approvato il piano presentato dall’ad Lovaglio. Il voto non è stato unanime: quattro membri del board su 13, con ogni probabilità que

Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti
Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.