Il vero costo dell’accordo sui dazi: il disastro non è economico, ma politico
09 agosto 2025 • 19:30
L’accordo tra Ue e Usa non riduce affatto l’incertezza, al contrario certifica che non viviamo più in un sistema di regole commerciali condivise e rispettate, trasformando così l’incertezza in una condizione strutturale