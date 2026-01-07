Ilva, azzardo d’acciaio: i successi (e i flop) del miliardario Flacks

true false

Michael Flacks, il finanziere che tratta con il governo per comprare l’ex Ilva di Taranto, ama presentarsi come filantropo e investitore, specializzato nel rilancio di società in crisi. Sul fronte della beneficenza ci sono pochi dubbi. Inglese di nascita, origini ebraiche, il fondatore del Flacks group sostiene con donazioni milionarie enti e iniziative a sfondo religioso, anche in Israele. Non mancano gli agganci con la Casa Bianca. Se non altro perché il suo fondo d’investimento con base in Fl