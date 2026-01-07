il finanziere ha i suoi uffici nella Trump Tower

Ilva, azzardo d’acciaio: i successi (e i flop) del miliardario Flacks

Vittorio Malagutti
07 gennaio 2026 • 07:00

Il magnate che punta all’acciaieria compra spa in crisi per rilanciarle. Ma non ha mai gestito aziende grandi quanto la fabbrica di Taranto

Michael Flacks, il finanziere che tratta con il governo per comprare l’ex Ilva di Taranto, ama presentarsi come filantropo e investitore, specializzato nel rilancio di società in crisi. Sul fronte della beneficenza ci sono pochi dubbi. Inglese di nascita, origini ebraiche, il fondatore del Flacks group sostiene con donazioni milionarie enti e iniziative a sfondo religioso, anche in Israele. Non mancano gli agganci con la Casa Bianca. Se non altro perché il suo fondo d’investimento con base in Fl

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.