In Francia si discute di giustizia fiscale, ma in Italia la tassa sui ricchi è un tabù

Francesco Saracenoeconomista
20 settembre 2025 • 18:00

La proposta di introdurre la “tassa Zucman”, cioè di tassare i grandi patrimoni, è al centro di un infuocato dibattito Oltralpe. Non è ovviamente esente da critiche, ma sarebbe bene avere un dibattito simile in Italia.

Dopo le prevedibili dimissioni di François Bayrou, la Francia ha un nuovo primo ministro, ma non ancora un governo. Ignorando ancora una volta il parlamento e il responso dei cittadini, Emmanuel Macron ha nominato a Matignon un fedelissimo, Sébastien Lecornu, nella speranza di riuscire a salvare la sua linea di politica economica fatta di agevolazioni fiscali per le imprese e per i redditi più alti. La speranza è che queste portino a un aumento di investimenti, crescita e occupazione, benefician

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 