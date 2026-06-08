Risiko bancario e politica

Intesa, 30 miliardi per Mps: l’italianità piace al governo

Vittorio Malagutti
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08 giugno 2026 • 19:56

L’amministratore delegato Messina assicura su Generali: «Per noi solo una partecipazione». Giorgetti spiega: «Noi a conoscenza dell’opas». L’incognita Orcel e il ruolo chiave di Unipol

Intesa alza fino a 30 miliardi l’asticella della gara sul Monte dei Paschi e con un’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) resa nota ieri di prima mattina a mercati chiusi punta a rilevare l’intero capitale di Mps. Il gruppo guidato da Carlo Messina tenta così di spiazzare i rivali nella corsa al Monte e, soprattutto, nella sfida per le Generali di cui l’istituto senese, tramite la controllata Mediobanca, è il primo azionista con una quota del 13,2 per cento. Nelle prossime settimane capi

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.