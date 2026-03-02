le ricadute del conflitto

Vola il prezzo del gas, in rosso le borse. Ma le big di energia e armi esultano

Stefano Vergine
02 marzo 2026 • 20:35

A scatenare il panico degli investitori è la situazione nello Stretto di Hormuz. Il prezzo del metano è schizzato alle stelle dopo l’inizio della guerra con l’Iran. Ma c’è chi beneficia dello scontro, come le aziende della difesa e dell’energia

La variazione più preoccupante riguarda il metano. Il prezzo di riferimento del gas europeo, scambiato sull’hub olandese Ttf, lunedì 2 marzo è aumentato fino al 45 per cento, attestandosi a fine giornata intorno a 43 euro per megawattora (+35 per cento). È l’effetto più evidente di quanto sta succedendo in Medio Oriente dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele nei confronti dell’Iran. La quasi totale chiusura dello Stretto di Hormuz, punto di passaggio di circa il 20 per cento del petro

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.