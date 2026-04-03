Crisi energetica, Bankitalia vede il rischio recessione. Meloni corre in Arabia e Qatar

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La situazione è grave a tal punto da aver spinto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a recarsi nei paesi del Golfo. È la prima leader occidentale a recarsi nell’area dall’inizio del conflitto. Un blitz a sorpresa: venerdì 3 marzo Meloni è atterrata a Gedda per un incontro, che non era stato annunciato, con i leader di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Una mossa che sembra anche coerente con la scelta di essere considerata l’alleata preferita da Trump e di fidarsi dunque di un