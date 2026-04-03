benzina, Giorgetti prolunga il taglio delle accise

Crisi energetica, Bankitalia vede il rischio recessione. Meloni corre in Arabia e Qatar

Stefano Vergine
03 aprile 2026 • 20:35Aggiornato, 03 aprile 2026 • 20:37

Via Nazionale ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita: mezzo punto in meno all’anno. La premier in Medio Oriente: «Qui per parlare di petrolio. Usa? Sappiamo dire no»

La situazione è grave a tal punto da aver spinto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a recarsi nei paesi del Golfo. È la prima leader occidentale a recarsi nell’area dall’inizio del conflitto. Un blitz a sorpresa: venerdì 3 marzo Meloni è atterrata a Gedda per un incontro, che non era stato annunciato, con i leader di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Una mossa che sembra anche coerente con la scelta di essere considerata l’alleata preferita da Trump e di fidarsi dunque di un

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Stefano Vergine
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Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.