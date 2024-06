La Commissione europea ha adottato, a livello tecnico, un primo orientamento positivo informale sulle nozze tra Ita e Lufthansa in vista del verdetto ufficiale che sarà reso noto entro il 4 luglio.

Di «progressi decisivi» parlano fonti «vicine al dossier» citate sia da Ansa sia dal Corriere della Sera.

L'intesa prevede condizioni per la tutela della concorrenza nello scalo di Milano-Linate e sui collegamenti di corto e di lungo raggio, con l'apertura delle rotte alle compagnie rivali. Le proposte di Ministero economia e Lufthansa avrebbero ricevuto di fatto da Bruxelles il via libera, la scadenza per decidere formalmente resta il 4 luglio.

L’ottimismo cauto di Giorgetti

«Io credo che in questi giorni si sia lavorato ancora molto intensamente, duramente alle tanto sospirate nozze. Diciamo che la data è fissata, sono convocati sposi e testimoni. Tutto può accadere. In questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere», dice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo da Cremona a una domanda dei giornalisti. «Però potrebbe anche non presentarsi il Don Abbondio della situazione», aggiunge.

Sia Mef sia Lufthansa sono al lavoro per rispondere alle richieste dell'Antitrust Ue sui dettagli dell’accordo. In particolare tra i punti problematici secondo l’Antitrust europea un’eccessiva quota di mercato all’aeroporto di Milano Linate e il rischio di monopolizzare eccessivamente diverse rotte di corto e lungo raggio. In queste rotte entreranno altre compagnie. Le rinunce proposte avrebbero convinto l’autorità della concorrenza europea a dare il suo ok.

(in aggiornamento)

