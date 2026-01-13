fallimenti del tycoon

Il “caso Powell” è propaganda, il boom trumpiano non esiste

Jerome Powell
Vittorio Malagutti
13 gennaio 2026 • 19:52Aggiornato, 13 gennaio 2026 • 19:55

L’offensiva contro il capo della Fed serve a mascherare le difficoltà dell’economia. Il caro vita non rallenta e il presidente perde sempre più consensi tra i cittadini 

Torna a casa Donald. Dopo l’offensiva a suon di minacce e bombe contro nemici veri e presunti in giro per il mondo, dal Venezuela all’Iran passando per la Groenlandia, Cuba e la Colombia, Donald Trump ha fatto rotta su Detroit, capitale industriale e quindi operaia della vecchia America nonché sede, ancora oggi, delle tre grandi case automobilistiche nazionali, Ford, General Motors e Chrysler, che fa parte del gruppo Stellantis. Scopo del viaggio, con un discorso al Detroit Economic Club, è rass

Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.