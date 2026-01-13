Il “caso Powell” è propaganda, il boom trumpiano non esiste

true false

Torna a casa Donald. Dopo l’offensiva a suon di minacce e bombe contro nemici veri e presunti in giro per il mondo, dal Venezuela all’Iran passando per la Groenlandia, Cuba e la Colombia, Donald Trump ha fatto rotta su Detroit, capitale industriale e quindi operaia della vecchia America nonché sede, ancora oggi, delle tre grandi case automobilistiche nazionali, Ford, General Motors e Chrysler, che fa parte del gruppo Stellantis. Scopo del viaggio, con un discorso al Detroit Economic Club, è rass