La Corte di Giustizia dell’Ue ha accolto il ricorso di Fiat Chrysler Fca sull’accordo fiscale accordato alla società da parte del Grand Ducato di Lussemburgo e ha ribaltato sia la decisione della Commissione europea del 2015 che la sentenza del tribunale Ue che nel 2019 aveva dichiarato quell’accordo un aiuto di stato illecito.

La sentenza della Corte, pronunciata questa mattina, è un grosso colpo per la lotta all’elusione fiscale all’interno dell’Unione europea. I giudici definiscono errata la analisi della Commissione europea e sottolineano che è il Lussemburgo a dover valutare quale sia il riferimento a livello di imposizione fiscale per valutare se sia stata violata la concorrenza tra imprese.

Tutto inizia nel settembre del 2012 quando le autorità del Lussemburgo accordano a Fiat Chrysler Finance Europe, in precedenza denominata Fiat Finance and Trade Ltd, cioè la società che fornisce i servizi di tesoreria e finanziamenti a tutte le società del gruppo automobilistico Fiat Chrysler stabilite nell’Unione europea, una decisione fiscale anticipata che permetteva di determinare in anticipo l’utile imponibile annuale alla società e quindi le tasse da pagare nel Gran Ducato.

Le autorità lussemburghesi non avevano informato la Commissione europea che nel 2015 ha imposto al Lussemburgo di recuperare gli aiuti di stato secondo lei dati a Fca. Secondo la Commissione Fca aveva diminuito il suo carico fiscale di 30 milioni a partire dall’anno dell’intesa.

Quattro anni più tardi il tribunale Ue conferma la analisi della Commissione e aggiunge che il metodo di determinazione della remunerazione della società deciso dal Lussemburgo non solo violava la libera concorrenza, ma «aveva ridotto al minimo la remunerazione» della società e quindi anche l’imposizione fiscale.

Fiat – Fca ha chiesto di annullare la sentenza e anche di condannare la Commissione europea a pagarle i danni condannare la Commissione a pagare i costi della causa di primo grado. E ora la Corte le ha dato ragione.

Quello che è rilevante è la motivazione: nella sentenza odierna i giudici della Corte spiegano che l’errore di analisi delle autorità europee e dello stesso tribunale Ue sta nel fatto di aver sbagliato il sistema di riferimento per confrontare il livello di imposte che potrebbe violare la concorrenza tra stati.

I paradisi fiscali sono ammessi

La Corte ha concluso infatti che tocca allo stato membro determinare le caratteristiche costitutive dell’imposta e quindi solo il «diritto nazionale applicabile nello stato membro interessato deve essere preso in considerazione per individuare il termine di paragone delle analisi sulla corretta imposizione fiscale».

La Commissione aveva preso a riferimento le norme fiscali lussemburghesi e l’imposizione sugli utili delle società ma secondo i giudici la Commissione avrebbe dovuto anche tenere conto di come quelle norme vengono nella pratica tradotte da ogni stato membro. In sostanza il tax ruling non viola la prassi lussemburghese, con buona pace di tutti i tentativi fatti finora per mettere un freno all’elusione fiscale interna delle multinazionali europee che spesso avviene proprio tramite accordi coi governi. Inoltre secondo la Corte all’epoca le competenze in materia fiscale dell’Ue erano più limitate di oggi.

La vicepresidente della Commissione europea e commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager ha definito la sentenza di oggi «una grossa sconfitta per l’equità fiscale».

Poi in una nota ufficiale ha calibrato i toni: «La sentenza fornisce importanti indicazioni sull'applicazione delle norme Ue in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale». Vestager che la Commissione «si impegna a continuare a utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire che la concorrenza leale non venga distorta nel mercato unico a causa della concessione da parte degli Stati membri di agevolazioni fiscali illegali alle società multinazionali»

