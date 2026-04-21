La partita dell’Ia si gioca nelle imprese, l’Europa rischia di perderla

Il problema non è la mancanza di tecnologia, ma qualcosa di più profondo: l’incapacità di trasformarla in produttività. Già negli anni Duemila si era visto che gli investimenti digitali producevano risultati molto diversi a seconda della qualità del management e dell’organizzazione interna delle aziende. Oggi la storia si ripete, ma con una velocità molto più elevata
L’Europa rischia di perdere anche la partita dell’Intelligenza artificiale. E questa volta non per mancanza di tecnologia, ma per qualcosa di più profondo: l’incapacità di trasformarla in produttività. Un recente lavoro del Brookings Institution, intitolato Mind the Gap: AI Adoption in Europe and the US (2026), fotografa con chiarezza il problema. Negli Stati Uniti il 43 per cento dei lavoratori utilizza già strumenti di Intelligenza artificiale sul lavoro. In Europa siamo al 32 per cento. In It