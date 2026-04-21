La partita dell’Ia si gioca nelle imprese, l’Europa rischia di perderla

true false

Il problema non è la mancanza di tecnologia, ma qualcosa di più profondo: l’incapacità di trasformarla in produttività. Già negli anni Duemila si era visto che gli investimenti digitali producevano risultati molto diversi a seconda della qualità del management e dell’organizzazione interna delle aziende. Oggi la storia si ripete, ma con una velocità molto più elevata