Forti rialzi per i titoli delle banche coinvolte

La partita Mps non è finita. Le mosse per il polo sovranista

Vittorio Malagutti
17 aprile 2026 • 20:59

La Borsa scommette sulla fusione Siena-Bpm, ma serve un accordo con Crédit Agricole. Giorgetti: «Governo assente in assemblea come previsto negli accordi con Bruxelles»

Niente game over sul Monte dei Paschi. Anzi, il colpo di scena di mercoledì scorso, con il ritorno al vertice di Luigi Lovaglio, è il prologo a una storia ancora tutta da scrivere. La partita va ai tempi supplementari e si giocherà sull’asse Siena-Milano, dove hanno sede Mediobanca e il BancoBpm. Ne sono convinti in Borsa, dove da giorni i titoli dei tre istituti di credito sono i più comprati tra i pesi massimi del listino. Nella settimana del ribaltone, mentre l’indice azionario ha recuperato

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Vittorio Malagutti
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Vittorio Malagutti

Giornalista professionista dal 1986, scrivo di finanza, economia e criminalità economica. Ho lavorato a Gente Money, Milano Finanza, il Mondo, 9 anni al Corriere della Sera da inviato speciale e poi, sempre come inviato, al Fatto Quotidiano e 16 anni a L'Espresso. Con i consorzi Eic e Icij ho collaborato a diverse inchieste internazionali tra cui quella dei Panama Papers.