La partita Mps non è finita. Le mosse per il polo sovranista

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Niente game over sul Monte dei Paschi. Anzi, il colpo di scena di mercoledì scorso, con il ritorno al vertice di Luigi Lovaglio, è il prologo a una storia ancora tutta da scrivere. La partita va ai tempi supplementari e si giocherà sull’asse Siena-Milano, dove hanno sede Mediobanca e il BancoBpm. Ne sono convinti in Borsa, dove da giorni i titoli dei tre istituti di credito sono i più comprati tra i pesi massimi del listino. Nella settimana del ribaltone, mentre l’indice azionario ha recuperato