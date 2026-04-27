Economia

La sconfitta di Caltagirone e le sfide di Monte Paschi

Sandro Trento
Sandro Trento
Sandro Trentoeconomista
27 aprile 2026 • 20:11

Gli azionisti hanno rimesso al centro Luigi Lovaglio, cioè il manager che ha guidato il risanamento della banca negli ultimi anni. Non era scontato. E non è un dettaglio

C’è una buona notizia, finalmente, nella storia recente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Gli azionisti hanno rimesso al centro Luigi Lovaglio, cioè il manager che ha guidato il risanamento della banca negli ultimi anni. Non era scontato. E non è un dettaglio. Dopo una fase di scontro e incertezza, la decisione di non cambiare guida proprio nel momento più delicato è una scelta giusta: evita di interrompere un percorso che, per la prima volta dopo molto tempo, stava funzionando, e consente di

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Sandro Trento
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Sandro Trento, economista, è professore ordinario di economia e gestione delle imprese e direttore della School of Innovation nell’Università di Trento. In precedenza, è stato dirigente nel Servizio Studi della Banca d’Italia e direttore del Centro studi Confindustria. È stato editorialista e ha pubblicato vari saggi, tra i suoi lavori: “Capitalismo carismatico. Il potere dei fondatori e la sfida alla democrazia”, in uscita per Bocconi University Press, 2026.

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