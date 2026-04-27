La sconfitta di Caltagirone e le sfide di Monte Paschi

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Gli azionisti hanno rimesso al centro Luigi Lovaglio, cioè il manager che ha guidato il risanamento della banca negli ultimi anni. Non era scontato. E non è un dettaglio

C’è una buona notizia, finalmente, nella storia recente di Banca Monte dei Paschi di Siena. Gli azionisti hanno rimesso al centro Luigi Lovaglio, cioè il manager che ha guidato il risanamento della banca negli ultimi anni. Non era scontato. E non è un dettaglio. Dopo una fase di scontro e incertezza, la decisione di non cambiare guida proprio nel momento più delicato è una scelta giusta: evita di interrompere un percorso che, per la prima volta dopo molto tempo, stava funzionando, e consente di