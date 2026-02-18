Hernández de Cos, Schnabel e Panetta: chi sono i possibili successori di Lagarde alla Bce

Dopo l’anticipazione del Financial Times secondo cui la governatrice della Banca centrale europea sarebbe pronta a lasciare l’incarico prima della scadenza naturale nel 2027. L’obiettivo sarebbe consentire a Macron di avere voce in capitolo sulla nuova nomina
Christine Lagarde lascerà la carica di governatore della Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni che scadrà ad ottobre 2027. Lo anticipa il Financial Times dando corpo a rumors che si susseguivano da tempo nonostante le continue smentite, tra cui quella di un portavoce di Francoforte che ha detto che “Lagarde non ha ancora preso nessuna decisione” su un ritiro anticipato. Comunque la banchiera centrale europea, come in una mossa di scacchi sul tavolo delle nomine europee, vorrebbe dare a