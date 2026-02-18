L’IPOTESI DELLE DIMISSIONI ANTICIPATE

Hernández de Cos, Schnabel e Panetta: chi sono i possibili successori di Lagarde alla Bce

Vittorio Da Rold
18 febbraio 2026 • 11:06

Dopo l’anticipazione del Financial Times secondo cui la governatrice della Banca centrale europea sarebbe pronta a lasciare l’incarico prima della scadenza naturale nel 2027. L’obiettivo sarebbe consentire a Macron di avere voce in capitolo sulla nuova nomina

Christine Lagarde lascerà la carica di governatore della Bce prima della fine del suo mandato di 8 anni che scadrà ad ottobre 2027. Lo anticipa il Financial Times dando corpo a rumors che si susseguivano da tempo nonostante le continue smentite, tra cui quella di un portavoce di Francoforte che ha detto che “Lagarde non ha ancora preso nessuna decisione” su un ritiro anticipato. Comunque la banchiera centrale europea, come in una mossa di scacchi sul tavolo delle nomine europee, vorrebbe dare a

Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.