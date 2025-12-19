Economia

La legge di Bilancio non interviene sulle discriminazioni. Il Pd: «Per le donne non c’è nulla»

Chiara Sgreccia
19 dicembre 2025 • 09:28

Una manovra austera, senza orizzonte, che rimanda a data da destinarsi un impatto stabile sulle discriminazioni di genere. Lasciando che a pagare le conseguenze (e i costi) non siano soltanto le donne ma tutto il paese. Che, infatti, non cresce

Una manovra austera. Quando si parla della legge di bilancio per il 2026 la senatrice Pd Cecilia D’Elia e l’economista, Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics di Unitelma Sapienza, sono d’accordo: «Siamo di fronte a una finanziaria poco coraggiosa, senza orizzonte, in un momento in cui il paese è fermo e le disuguaglianze crescono. Soprattutto se parliamo della costruzione di percorsi di autonomia per le donne e di incentivi all’occupazione femminile», spiega D’Elia, certa

Per continuare a leggere questo articolo

Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia